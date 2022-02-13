Если что-то в спорте можно назвать войной, то это борьбу России и Норвегии в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх. Эстафетное золото не доставалось российским (и советским) лыжникам с 1980 года. В Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 русские пришли вторыми, вторыми методично финишировали и на последних чемпионатах мира, начиная с 2017 года.
Это здорово бесило лидера – Александра Большунова, который в личных гонках практически всегда боролся с норвежцами в одиночку. Он вырвал личное золото на ЧМ-2021 и гроссмейстерски зарешал первую гонку Пекина, но командной победы остро не хватало, а серебро и бронза амбициозного Александра уже не устраивают.
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«Нужно поговорить с тренерами и каждым из ребят, – честно разрывал Большунов перед эстафетой. – Важно понять, кто что думает и как готов провести свой этап. Важно услышать спортсменов – есть спортсмены, которые в эстафете готовы бежать хорошо и за команду бороться, а есть те, кто еще до старта пробегает гонку и потом добегают, чтобы только медаль завоевать.
Олимпийские игры
Русские лыжники выиграли обе эстафеты на ОИ впервые за 50 лет
На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте – все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все реально. Обычно тренеры сами решают, но я бы хотел, чтобы каждого спортсмена спросили и он высказался, что нужно сделать, чтобы побороться за золото. Я готов – все-таки пора уже нормальные результаты показывать, а опять бежать и на финише бороться – надо начинать с первого этапа. Если каждый спортсмен выложится в эстафете на 100-110 процентов, то результат будет другим».
Александр Большунов
Фото: Getty Images
Чтобы выиграть золото, был только один вариант – убегающий состав, который журналисты и болельщики собирали с начала сезона, если не с начала олимпийского цикла, тасуя лыжников как шахматные фигуры. Всем было предельно ясно, что финишер не должен отправляться на свой этап бок о бок с Йоханнесом Клебо – его не отсечь за десять километров. Нужно иметь как минимум 30-секундный отрыв. Но и ставить последним чистого дистанционщика без взрывного спурта тоже рискованно – если гонка пойдет не по плану, при коллективном финише можно остаться без медали.
В Ванкувере и Сочи Норвегию скидывали, чтобы не попасть под Петтера Нуртуга – и у шведов дважды получилось уйти в отрыв на классических этапах и финишировать в одиночестве. России нужно было совершить то же самое, и примерно за сутки Елена Вяльбе назвала состав:
- Алексей Червоткин, который на ЧМ-2021 привез отрыв после первого этапа,
- Александр Большунов, который на профильной классике разовьет преимущество,
- Денис Спицов, неделей ранее разорвавший на коньковой части скиатлона,
- Сергей Устюгов, который сможет как удержать преимущество, так и победить на финише любого, кроме Клебо.
Сергей Устюгов
Фото: Getty Images
По Устюгову у тренерского штаба были сомнения. На Олимпиаде отлично зарекомендовал себя Артем Мальцев, приехав в десятке скиатлона и выйдя в финал спринта с помощью крутого ускорения. После короткой гонки Сергей напугал плохим настроением и мыслями о завершении карьеры, а еще вспоминались флэшбеки Зеефельда – на последнем этапе эстафеты ЧМ-2019 он отстал от Клебо на дистанции.
«Решение приняла я, скажем так. Были обсуждения, в итоге я сказала, что ответственность буду нести я», – все понимала и Елена Валерьевна, но решила поверить в Устюгова – двукратного чемпиона мира 2017 года, который пропустил Пхёнчхан-2018 в разгаре карьеры из-за неприглашения со стороны МОК.
И все парни справились. Червоткин сразу начал работать на отрыв и привез 34,4 секунды Эмилю Иверсену, который уже устроил в Пекине мини-скандал из-за непопадания в разделку, которую ему якобы пообещали. В итоге Иверсена задобрили эстафетным этапом – но в тяжелейших условиях снегопада он не справился и отпустил не только Червоткина, но и итальянца с немцем.
Алексей Червоткин уходит в отрыв
Фото: Getty Images
Большунов развил отрыв от Пола Голберга до минуты. Денис Спицов заставил поволноваться – Ханс Кристер Холунн одним стартовым броском отгрыз около шести секунд, и на протяжении всего этапа отрыв России то сокращался, то увеличивался. Норвежец отлично отработал в дуэте со шведом Йенсом Бурманом – но Устюгов отправился в гонку с 50-секундным преимуществом.
У Йоханнеса Клебо никогда не было такой серьезной задачи. Он начал неторопливо, потом рванул и отыграл 16 секунд. Это единственный момент, когда за золото было реально страшно – Устюгов при этом шел под каждый шаг, и визуально казалось, что он закислился. Но онлайн-система FIS уже через отсечку показала привычные и спокойные 53 секунды – Клебо попробовал, но понял, что не сможет. Дождался француза Мориса Манифика и держался уже за ним, решив вопросы о серебре на последнем круге. А Устюгов финишировал с флагом ОКР, как Большунов неделю назад.
Сергей Устюгов финиширует с флагом
Фото: Getty Images
Сергей Устюгов с флагом на финише олимпийской эстафеты
Фото: Getty Images
«Я очень рад этому результату и тому факту, что сегодня каждый спортсмен в команде отработал свой этап на 100-110%. Каждый выложился. Результат говорит сам за себя. Я хочу сказать спасибо не только всем этим мужикам, но и сервис-бригаде, тренерам, массажистам», – прокомментировал Большунов в эфире Первого канала. А Устюгов в эфире «Матч ТВ» признался, что не знает, что сказать. Большунов по-дружески посоветовал ему просто сказать всем спасибо за поддержку.
Ребята радовались, как девчонки днем ранее – но, конечно, без танцев.
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
Фото: Getty Images
Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин
Фото: Getty Images
«Друзья Устюгова спились или отсидели». Где вырос олимпийский чемпион – эксклюзив от Eurosport.ru.
Женская эстафета тоже завершилась российским золотом. Грамотнее всех сработала финишер Вероника Степанова.
Олимпийские игры
Большунов, Спицов, Устюгов и Червоткин – чемпионы эстафеты на ОИ
Олимпийские игры
ДА!!! Русские лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов – с флагом!
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