Если что-то в спорте можно назвать войной, то это борьбу России и Норвегии в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх. Эстафетное золото не доставалось российским (и советским) лыжникам с 1980 года. В Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 русские пришли вторыми, вторыми методично финишировали и на последних чемпионатах мира, начиная с 2017 года.

Это здорово бесило лидера – Александра Большунова, который в личных гонках практически всегда боролся с норвежцами в одиночку. Он вырвал личное золото на ЧМ-2021 и гроссмейстерски зарешал первую гонку Пекина, но командной победы остро не хватало, а серебро и бронза амбициозного Александра уже не устраивают.

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«Нужно поговорить с тренерами и каждым из ребят, – честно разрывал Большунов перед эстафетой. – Важно понять, кто что думает и как готов провести свой этап. Важно услышать спортсменов – есть спортсмены, которые в эстафете готовы бежать хорошо и за команду бороться, а есть те, кто еще до старта пробегает гонку и потом добегают, чтобы только медаль завоевать.

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На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте – все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все реально. Обычно тренеры сами решают, но я бы хотел, чтобы каждого спортсмена спросили и он высказался, что нужно сделать, чтобы побороться за золото. Я готов – все-таки пора уже нормальные результаты показывать, а опять бежать и на финише бороться – надо начинать с первого этапа. Если каждый спортсмен выложится в эстафете на 100-110 процентов, то результат будет другим».

Александр Большунов Фото: Getty Images

Чтобы выиграть золото, был только один вариант – убегающий состав, который журналисты и болельщики собирали с начала сезона, если не с начала олимпийского цикла, тасуя лыжников как шахматные фигуры. Всем было предельно ясно, что финишер не должен отправляться на свой этап бок о бок с Йоханнесом Клебо – его не отсечь за десять километров. Нужно иметь как минимум 30-секундный отрыв. Но и ставить последним чистого дистанционщика без взрывного спурта тоже рискованно – если гонка пойдет не по плану, при коллективном финише можно остаться без медали.

В Ванкувере и Сочи Норвегию скидывали, чтобы не попасть под Петтера Нуртуга – и у шведов дважды получилось уйти в отрыв на классических этапах и финишировать в одиночестве. России нужно было совершить то же самое, и примерно за сутки Елена Вяльбе назвала состав:

Алексей Червоткин, который на ЧМ-2021 привез отрыв после первого этапа,

Александр Большунов, который на профильной классике разовьет преимущество,

Денис Спицов, неделей ранее разорвавший на коньковой части скиатлона,

Сергей Устюгов, который сможет как удержать преимущество, так и победить на финише любого, кроме Клебо.

Сергей Устюгов Фото: Getty Images

По Устюгову у тренерского штаба были сомнения. На Олимпиаде отлично зарекомендовал себя Артем Мальцев, приехав в десятке скиатлона и выйдя в финал спринта с помощью крутого ускорения. После короткой гонки Сергей напугал плохим настроением и мыслями о завершении карьеры, а еще вспоминались флэшбеки Зеефельда – на последнем этапе эстафеты ЧМ-2019 он отстал от Клебо на дистанции.

«Решение приняла я, скажем так. Были обсуждения, в итоге я сказала, что ответственность буду нести я», – все понимала и Елена Валерьевна, но решила поверить в Устюгова – двукратного чемпиона мира 2017 года, который пропустил Пхёнчхан-2018 в разгаре карьеры из-за неприглашения со стороны МОК.

И все парни справились. Червоткин сразу начал работать на отрыв и привез 34,4 секунды Эмилю Иверсену, который уже устроил в Пекине мини-скандал из-за непопадания в разделку, которую ему якобы пообещали. В итоге Иверсена задобрили эстафетным этапом – но в тяжелейших условиях снегопада он не справился и отпустил не только Червоткина, но и итальянца с немцем.

Алексей Червоткин уходит в отрыв Фото: Getty Images

Большунов развил отрыв от Пола Голберга до минуты. Денис Спицов заставил поволноваться – Ханс Кристер Холунн одним стартовым броском отгрыз около шести секунд, и на протяжении всего этапа отрыв России то сокращался, то увеличивался. Норвежец отлично отработал в дуэте со шведом Йенсом Бурманом – но Устюгов отправился в гонку с 50-секундным преимуществом.

У Йоханнеса Клебо никогда не было такой серьезной задачи. Он начал неторопливо, потом рванул и отыграл 16 секунд. Это единственный момент, когда за золото было реально страшно – Устюгов при этом шел под каждый шаг, и визуально казалось, что он закислился. Но онлайн-система FIS уже через отсечку показала привычные и спокойные 53 секунды – Клебо попробовал, но понял, что не сможет. Дождался француза Мориса Манифика и держался уже за ним, решив вопросы о серебре на последнем круге. А Устюгов финишировал с флагом ОКР, как Большунов неделю назад.

Сергей Устюгов финиширует с флагом Фото: Getty Images

Сергей Устюгов с флагом на финише олимпийской эстафеты Фото: Getty Images

«Я очень рад этому результату и тому факту, что сегодня каждый спортсмен в команде отработал свой этап на 100-110%. Каждый выложился. Результат говорит сам за себя. Я хочу сказать спасибо не только всем этим мужикам, но и сервис-бригаде, тренерам, массажистам», – прокомментировал Большунов в эфире Первого канала. А Устюгов в эфире «Матч ТВ» признался, что не знает, что сказать. Большунов по-дружески посоветовал ему просто сказать всем спасибо за поддержку.

Ребята радовались, как девчонки днем ранее – но, конечно, без танцев.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов Фото: Getty Images

Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин Фото: Getty Images

Олимпийские игры Большунов, Спицов, Устюгов и Червоткин – чемпионы эстафеты на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД