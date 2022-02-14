Олимпийская лыжная программа в Пекине в самом разгаре. Уже завоевано несколько медалей, включая три золота, что греет души российских болельщиков. Одну из ярких побед подарила мужская эстафета, в которой пробежали Алексей Червоткин, запомнившийся великолепным отрывом на первом этапе на последнем перед Олимпиадой чемпионате мира, олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов, серебряный призер того же скиатлона Денис Спицов и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, которому довелось финишировать с флагом в гордом одиночестве.

Что предполагает такая блистательная победа за явным преимуществом на Олимпиаде? Взрыв эмоций, счастливые интервью победителей, которые взахлеб делятся впечатлениями, смакуя мельчайшие детальки, и бесконечные поздравления. Однако, слова Устюгова после финиша немного озадачили, да и выглядел он менее радостным, чем партнеры по команде.

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Сергей Устюгов Фото: Getty Images

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«Я сейчас эмоционально опустошен. Я не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав. Я бы пообщался с вами после Олимпиады. Я, безусловно, рад и поздравляю всех с этой победой. Спасибо ребятам и команде. Спасибо всем! – сказал Устюгов журналистам, раздав дежурные благодарности, но что такого опасался сказать лыжник?

Наверно, стоит вспомнить предыдущую олимпийскую гонку Сергея – индивидуальный спринт, на который Устюгов делал основную ставку, но закончившийся для него в полуфинале. Александр Терентьев завоевал тогда бронзовую медаль, а Артем Мальцев прошел в финал и финишировал пятым.

«Порадуемся за Саню Терентьева. Он молодой и резвый. Показал, что я мимо эстафеты. Сегодняшняя гонка показала, что Терентьев и Мальцев сильнее меня. А я профукал старт своего восьмилетия», – сказал Устюгов.

То ли с его легкой руки, то ли по спортивному пресловутому принципу среди болельщиков на форумах начались обсуждения о том, кому стоит доверить финиш. Хотя когда такое было, чтобы участников 10-километрового этапа выбирали по показателям 1,5-километрового спринта? Что подобные разговоры имели место и в сборной косвенно подтвердила глава ФЛГР Елена Вяльбе, которая заявила, что берет ответственность по финишеру на себя.

«Решение приняла я, скажем так. Были обсуждения, в итоге я сказала, что ответственность буду нести я», – заявила Вяльбе накануне эстафеты.

А после такой долгожданной победы, она пояснила более подробно и даже принесла извинения Артему Мальцеву.

Елена Вяльбе Фото: Getty Images

«Мое решение включить Устюгова в состав, несмотря на его проблемы? Знаю, что ко мне много вопросов по составу. Знаю, есть те, кто очень сильно обиделся. Но в спорте это всегда выбор, когда есть травмы или еще что-то. Я извиняюсь перед Артемом. Он большой молодец. Но мы прекрасно понимаем, что у Сереги больше никаких шансов нет. Этот человек заслуживает этого, и сегодня он провел гонку шикарно, просто шикарно. Честно говоря, я никогда еще не слышала, чтобы каждый, кто был у рации, кричал: «Остановите! Остановите Устюгова!» Но он шел красиво, хорошо, как он может, уверенно. Простите те, кто болел и топил за Артема. Я уверена, что у Артема еще будет такая медаль», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Высказывались и другие лыжники и специалисты. Многие были искренне рады за всю четверку, но... Вот, к примеру, мнение серебряного олимпийского призера в спринте Александра Панжинского: «Думаю, что на последнем этапе заслуженно бежал Сергей Устюгов, но поставь Артема Мальцева, Александра Терентьева, Илью Семикова, Ивана Якимушкина – любой бы сегодня удержал отрыв. Эстафета была сделана на двух этапах. Тем не менее, каждый у нас максимально отработал на своих этапах. Сергей превосходно провел заключительный этап. Уверен, что он как никто заслуживает этого золота. Поздравляем всю команду!»

Реально? Так и есть? Любой бы смог? Забыли, как, к примеру, растерял Иван Якимушкин задел Алексея Червоткина на прошлом чемпионате мира? А если бы отрыв не получился и все приехали бы на финиш группой, смог бы Мальцев, оставшийся без медали в спринте, выдать мощный финиш? Этапы Кубка мира этого сезона показывали, что Устюгову реально не по силам было лишь обыграть Клебо. А Артему? К счастью, в спорте не бывает сослагательного наклонения, а Сергей Устюгов заслуженно получил свою олимпийскую золотую медаль, что и доказал прохождением этапа.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО ДОЛЖЕН БЫЛ БЕЖАТЬ 4-Й ЭТАП? Сергей Устюгов Артем Мальцев А может, Александр Терентьев?

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