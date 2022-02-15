Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте подтвердил, что извинился перед главой ФЛГР Еленой Вяльбе за публикации норвежских журналистов.

«Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей золотой гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку», – сказал Ресте.

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После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде издание NRK опубликовало комментарий журналиста Яна Петтера Салтведта, который заявил, что Большунова и всех русских спортсменов не должно быть на Играх в Пекине. Вяльбе объявила бойкот норвежским медиа и потребовала извинений от короля Норвегии

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Источник: ABC Nyheter.

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