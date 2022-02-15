До начала Кубка мира-2021/22 Йоханнес Клебо и Эрик Валнес выглядели безусловными фаворитами олимпийского командника. В прошлом сезоне первый забирал почти все спринты, в которых участвовал, а второй доедал за ним, уверенно обыгрывая, казалось бы, постаревшего Федерико Пеллегрино.

Эрик Валнес и Йоханнес Клебо после победы в командном спринте на ЧМ-2021 Фото: Getty Images

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Но в Пекине чемпионский дуэт Клебо и Валнеса растерял всю свою мощь. Йоханнес взял золото личного спринта не столько из-за формы, сколько из-за класса, а Эрик пролетел мимо финального забега и отдал серебро все тому же Пелле. Легко представить, как в классическом команднике норвежцев разорвут реальные супергерои Олимпиады-2022 – Александр Большунов и Александр Терентьев.

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Терентьев очень хорош в классике

Финишировать и сражаться с Клебо будет 22-летний фрешмен из Нарьян-Мара. Это логично: в классических гонках на 1,5 километра на предолимпийских стартах Терентьев стал одним из главных открытий. На этапе Кубка мира в Руке он оформил редкое достижение для современных спринтеров – расправился и с Клебо, и с Валнесом. А на «Тур де Ски» ворваться в финал спринта помешало обидное падение.

Терентьев на равных рубился с Клебо в полуфинале, но горько упал

«Я пошел на спуск, на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал», – объяснял Александр. Но сюжет того полуфинала вновь показал: в классике Терентьев может бороться даже с Йоханнесом. Он так же мощно забегает в гору, выдает бешеную частоту и не стесняется атаковать в финишном створе.

На Олимпиаде Терентьев стал третьим в личном спринте, но это была гонка свободным стилем – не коронная классика Александра. Ту бронзу нужно воспринимать как приятный бонус и еще одно доказательство прекрасной формы 22-летнего лыжника.

Пеллегрино, Клебо и Терентьев после личного спринта Олимпиады-2022 Фото: Getty Images

Клебо не доминирует на Олимпиаде

От Йоханнеса ждали большего. Он хоть и выполнил программу-минимум с золотом в личном спринте и бронзой в разделке, но не удивил ни в скиатлоне, ни в эстафете. После «Тур де Ски» Большунов восторгался праймовым Клебо, но в Пекине норвежец уже не блещет.

Финишный рывок, топовый скилл Йоханнеса, никуда не делся. Но победу в личном спринте не назовешь убедительной: Пеллегрино (кажется, впервые за несколько лет) заставил Клебо напрячься и боролся с ним до последних метров. В скиатлоне норвежец проиграл Большунову аж девять минут, а в эстафете долго и мучительно разбирался с 35-летним Морисом Манифика.

Йоханнес Клебо в олимпийской разделке Пекина Фото: Getty Images

В нынешней форме Йоханнес не может ни убегать от соперников, ни сокращать отставание – даже от Сергея Устюгова, который еще недавно рассказывал всему миру о преждевременном завершении карьеры. Клебо к тому же, в отличие от Терентьева, выступал во всех гонках Олимпиады. Отсутствие отдыха не может не сказаться на готовности спортсмена.

Большунов уничтожит Валнеса

Вспоминается командный спринт на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. Перед последней передачей эстафеты Большунов оторвался от Валнеса на пять секунд. Дальше это преимущество разбазарил Глеб Ретивых – его обошли и Йоханнес Клебо, и финн Йони Мяки. Но нужно сделать скидку на состояние спортсменов: на том чемпионате мира Йоханнес божил не только на коротких дистанциях, но и в 50-километровом марафоне, а Эрик был вторым в личном спринте.

Сегодняшний Валнес гораздо слабее вчерашнего, а Большунов, наоборот, достиг чуть ли не пика карьеры. Никто не удивится, если в этот раз Александр привезет оппоненту не 5, а, например, 15 секунд. Чтобы создать хоть какой-нибудь отрыв для Терентьева, у Большунова будет три классических этапа и 4,5 километра. Эрик либо отвалится, либо вцепится русскому в спину – но сам, как показали предыдущие гонки Пекина и два 15-х места (в разделке и личном спринте), не убежит.

Эрик Валнес и Александр Большунов Фото: Getty Images

Главное, исключить печальные сюрпризы, вроде сломанных палок и необязательных падений. Если Клебо вдруг вспомнит о великом «Тур де Ски» и на несколько секунд превратится в сверхчеловека, зрителей ждут финишные разборки. Если чудесного преображения не случится, 16 февраля золото достанется спортсменам из России. На бумаге дуэт Александров выглядит сильнее и, что важно, свежее норвежской двойки.

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