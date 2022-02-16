Лыжники разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Командный спринт классикой за Россию бегут Юлия Ступак/Наталья Непряева и Александр Большунов/Александр Терентьев.

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11:14. А на старте лыжники из первого мужского полуфинала. Российские спортсмены побегут во втором забеге.

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11:13. Ступак и Непряева уверенно прошли в финал вместе со Швецией, Норвегией и Финляндией Из первого забега напрямую отобрались Германия, США, Австрия и Швейцария. По времени добавляются Франция и Польша.

11:12. Итоги второго полуфинала вашему вниманию.

11:03. Наталья поддержала усилия Юлии. Россия, Финляндия, Швеция и Норвегии выходят в финал напрямую.

11:02. Юлия идет лидером. Конечно, она попытается сбросить как можно больше команд-соперниц.

10:59. Передача. В лидирующей группе – Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия и Франция. Ступак отправляется на свой заключительный этап.

10:57. Первая пятерка команд отъезжает, в том числе Непряева.

10:56. Ступак попыталась растянуть пелотон. Но основных конкуренток сбросить не удалось. На дистанции Непряева.

10:54. Юлия выходит из лыжни и скользит рядом, как и многие другие лыжницы. История разделки повторяется, лыжня подтупливает.

10:52. Наталья передалась Юлии так же лидером. Основные попутчицы – рядом.

Юлия Ступак и Наталья Непряева Фото: Getty Images

10:48. Гонка быстротечна, и Юлия передала первый раз эстафету Наталье лидером. Финляндия, Швеция, Норвегия – рядом.

10:46. Основные соперницы по забегу: Майя Далквист/Йонна Сундлинг (Швеция), Кертту Нисканен/Криста Пармакоски (Финляндия) и Тирил Венг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

10:44. Лыжницы из второго полуфинала выходят на старт. За Россию побегут Юлия Ступак на нечетных этапах и Наталья Непряева – на четных.

10:43. Вашему вниманию результаты первого полуфинала

10:40. В финал из каждого полуфинала выходят по четыре сборные. В первом отобрались Германия, США, Австрия и Швейцария. Еще две команды попадут по времени как лаки-лузеры.

10:35. Всем привет! С вами Мария Калинина. Сегодня мы понаблюдаем за командными спринтами классикой на Олимпиаде в Пекине. Начинают соревнования традиционно женщины, и сейчас закончился первый полуфинал, в котором российские лыжницы не выступали.

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