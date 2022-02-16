Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева принесли России еще одну медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине, выиграв бронзу командного спринта классическим стилем.
Первыми стали немки Виктория Карл и Катарина Хенниг, вторыми – шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг. Медали были распределены на финишной прямой: Непряева выкатывалась первой, но проиграла обеим соперницам.
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12 февраля Ступак и Непряева в составе эстафетной команды выиграли золото. Грамотнее всех сработала финишер Вероника Степанова.
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На следующий день Россия победила в мужской эстафете. Убить Норвегию можно было только отрывом.
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