Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев взяли бронзовую медаль в командном спринте классическим стилем.
Золото – у норвежцев Эрика Валнеса и Йоханнеса Клебо, серебро взяли финны Иво Нисканен и Йони Мяки. Большунов не смог привезти Терентьеву задел от соперников перед решающим этапом, а на последнем отрезке Клебо оторвался от Мяки и Терентьева, который проиграл финиш финскому спортсмену.
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13 февраля Большунов выиграл эстафету вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Убить Норвегию можно было только отрывом.
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