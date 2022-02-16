Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев взяли бронзовую медаль в командном спринте классическим стилем.

Золото – у норвежцев Эрика Валнеса и Йоханнеса Клебо, серебро взяли финны Иво Нисканен и Йони Мяки. Большунов не смог привезти Терентьеву задел от соперников перед решающим этапом, а на последнем отрезке Клебо оторвался от Мяки и Терентьева, который проиграл финиш финскому спортсмену.

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