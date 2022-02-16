Олимпийские Игры в Пекине движутся к завершению. В лыжной программе остались только марафоны, а 16 февраля состоялась предпоследняя гонка – командный спринт классикой. Спринтерский круг в Китае сложный, что усугубляется высотой и холодной погодой, а потому часть команд решила выставить на нечетные этапы лыжников, больше тяготеющих к дистанционным гонкам. За Финляндию пробежал находящийся в шикарных кондициях Иво Нисканен, за Швецию – Вильям Поромяа, а за Россию – Александр Большунов. Этой тактики решили не придерживаться норвежцы и заявили лучший спринтерский дуэт – Эрика Валнеса и Йоханнеса Клебо, и, как показал финиш, оказались правы.

Мужская гонка принесла в копилку сборной России очередную бронзу и сложилась весьма драматично. Максималист Большунов, как показалось, настолько расстроился результату, что не вышел встречать Терентьева в финишном створе, в отличие от призеров других команд, которые поздравили своих партнеров по забегу.

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Александр Большунов и Александр Терентьев Фото: Getty Images

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Похожая ситуация случилась на чемпионате мира 2021 года в Обертсдорфе, когда Александр не подошел к Глебу Ретивых после аналогичного бронзового результата, что вызвало широкий резонанс среди болельщиков, а Глеб так и не сумел в должной степени порадоваться награде. Но если на чемпионате мира Большунова можно было хоть как-то понять – он привез Ретивых отрыв, который тот не сумел удержать, то тут все-таки сам не выдал максимума.

Александр не привез преимущества партнеру ни на третьем, ни на пятом этапе – пытался, но просвет закрывали, в том числе Валнес, который в личном спринте не попал даже в финал. Это было если не ожидаемо, то точно не удивило – Большунов пробежал три сложнейшие гонки и выложился в эстафете. К примеру, норвежцы не поставили из-за этого на нечетные этапы Терезу Йохауг, дав ей сосредоточиться на марафоне. Терентьева тоже слегка переоценили, да и ковид не прошел бесследно: он побежал было за Клебо в подъем их схожим беговым стилем, но быстро «наелся» и проиграл финиш еще и финну Йони Мяки.

Радостно, что на подиуме потом оба улыбались, выглядели вполне довольными, взявшись за руки, и отпраздновали медаль. Хорошо, что излишний максимализм обоих позволил это сделать. «Сегодня только 3», – написал Большунов в инстаграме, выложив фотку с Терентьевым и сопроводив одобрительными смайликами.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе посоветовала не искать сенсаций, расценив, что ничего странного в поведении Большунова нет: он дружит и с Ретивых, и с Терентьевым.

«Если мороз такой, а Саша еще не переоделся и сразу ушел переодеваться, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете гадости. У нас хорошая дружная команда – и не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию», – заявила Вяльбе.

Чуть позже прояснил произошедшее и сам Большунов, попросив не делать скоропалительных выводов.

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. Если не одеться – сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга, и поздравили. Мы команда и этим все сказано!» – объяснил он.

Что ж. Возможно, Нисканен и Клебо справились с переодеванием быстрее. Но это знают только лыжники.

Чуть раньше аналогичную дистанцию пробежали лыжницы, где Юлия Ступак и Наталья Непряева также выиграли бронзовую медаль, что стало шагом вперед после четвертого места на двух последних чемпионатах мира. Победили внезапные немки – Катарина Хенниг и Виктория Карл, обогнавшие звездных шведок Майю Далквист и Йонну Сундлинг. Впрочем, если вспомнить эстафету, где немецкая команда до последнего боролась за золото, их успех вовсе не случаен.

Юлия Ступак И Наталья Непряева Фото: Getty Images

«Мы могли уехать из Пекина в статусе двукратных олимпийских чемпионов. Так могло быть. Да, это лыжи, это спорт. У нас есть осадочек. Но мы отдали на трассе абсолютно все, и получилось вот так», – сказала Юлия Ступак.

«Это медаль, но хотелось бы большего. На последнем круге была мысль – надо терпеть. Очень тяжело дался второй круг. И после него думала: «А как я побегу третий». В итоге и третий, видимо, пробежала на адреналине. Но не смогла. На этом стадионе ранее было оставлено очень много эмоций. Сначала положительных (серебро в скиатлоне – Eurosport.ru), потом отрицательных (отставание от третьего места в 0,1 секунды в разделке – Eurosport.ru), потом снова положительных (победа в эстафете – Eurosport.ru). В каждой гонке мы боремся за медали, это заряжает эмоциями, и появляется мотивация – у тебя может быть еще медаль», – поддержала ее Непряева.

Лыжницы тоже максималистки, без этого не бывает побед. Возможно, у Непряевой еще будет медаль в Пекине – у нее отличные шансы на топ-3 30-километрового масс-старта свободным стилем.

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