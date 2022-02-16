Лыжник сборной России Александр Большунов расстроился из-за результатов командного спринта классическим стилем на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграли бронзовую медаль. Терентьев не справился с отрывом норвежца Йоханнеса Клебо и в финишном створе проиграл также финну Йони Мяки.
После конца дистанции все лыжники, бежавшие нечетные этапы гонки, подошли к партнерам и поблагодарили их за попадание на пьедестал Олимпиады-2022. Большунов не вышел из финишного городка и не поздравил Терентьева с бронзой Игр.
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Двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Сан Саныч уже попадал в такую же ситуацию. После бронзы командного спринта ЧМ-2021 Большунов не вышел к финишировавшему третьим Глебу Ретивых и также не поздравил партнера с наградой чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Пекин-2022
Большунов и Терентьев – бронзовые призеры командника
Большунов выиграл на Олимпиаде-2022 четвертую медаль – после двух золотых в эстафете и скиатлоне и серебра классической разделки. Для Терентьева это вторая награда пекинских Игр после бронзы в индивидуальном спринте.
У русских лыж беда – у Тюмени отнимут финал Кубка мира при одном неприятном условии. В FIS уже подтвердили, что ищут замену.
До Большунова и Терентьева бронзу командного спринта взяли Юлия Ступак и Наталья Непряева. Две медали у сборной России!
Пекин-2022
Бронзовый день русских лыж! 2 медали в командном спринте
Пекин-2022
Норвежцам не взять командник. Большунов и Терентьев порвут Клебо
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