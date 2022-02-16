Международное агентство тестирования сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.
В пробе 34-летней спортсменки обнаружили анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Тест лыжница сдала 10 февраля на Олимпиаде. Каминскую проинформировали о случившемся, ей запрещено принимать участие в оставшихся гонках.
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