Международное агентство тестирования сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

В пробе 34-летней спортсменки обнаружили анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Тест лыжница сдала 10 февраля на Олимпиаде. Каминскую проинформировали о случившемся, ей запрещено принимать участие в оставшихся гонках.

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