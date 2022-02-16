Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему не вышел к Александру Терентьеву после финиша командного спринта, в котором Россия взяла бронзу Олимпиады.

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. Если не одеться, сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано!» – заверил Большунов.

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