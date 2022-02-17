Духовник сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Андрей Алексеев рассказал о встрече с тренерами и спортсменами русской национальной команды по лыжным гонкам.

«Я специально ездил в дальнюю Олимпийскую деревню Чжанцзякоу, чтобы пообщаться с нашими лыжниками. С Сашей Большуновым, менеджером и тренером команды Юрием Анатольевичем Чарковским мы знакомы еще по Пхёнчхану.

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Юрию Анатольевичу я тогда подарил икону с Патриаршим благословением. Оказалось, что он и сейчас, на эти Игры привез ее с собой, а это ведь о чем-то говорит. А в отношении Саши могу сказать, что в нем видна основательность и заточенность на преодоление трудностей, которая, как известно, при мудром руководстве воспитывает сильный характер.

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Отсюда и очень высокий потенциал. Это, кстати, и Юрий Анатольевич отметил: ему особенно понравилось произнесенное мной высказывание преподобного Феодосия Киево-Печерского о том, что только чрезмерные усилия бывают плодотворными, а умеренные – никогда. «Вот-вот, – сказал он, – это как раз про Сашу». А когда у человека есть вера и он самоотверженно трудится, призывая бога в помощь, то результат непременно будет, как и большие победы», – отметил Алексеев.

Источник: ТАСС

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