Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова побывала в гостях на шоу «Вечерний Ургант». В эфире программы лыжница рассказала, как на одной из тренировок на Камчатке повстречалась с медведем.
Степанова: Это было в осенний подготовительный период. У нас была группа из восьми человек, был кросс с палками. И мы видим – вдалеке медведь. Как известно, они плохо видят, но обоняние у них очень развитое. Он встал на задние лапы и начал нюхать. И потихоньку пошел на нас.
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Ургант: Это опасно.
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Степанова: Конечно! В школе нам объясняли, как нужно вести себя при встрече с медведем. Нужно казаться больше, даже можно руки поднять. Мы стали бить палками, кричать и пятиться назад. Если побежишь, будь ты хоть олимпийский чемпион, не убежишь от медведя. Еще можно залезть на дерево, и я сразу начала приглядывать березку.
Ургант: Но и медведи тоже могут залезть.
Степанова: Нет, тот был упитанный.
Ургант: И вы отогнали медведя?
Степанова: Да, мы ушли от него. Да он местный, всегда там ходит.
Ургант: А он говорит: «Да нет, это лыжники, это наши».
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