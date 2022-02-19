Лыжники разыгрывают предпоследний комплект наград на Олимпиаде в Пекине. За сборную России бегут Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин, из-за погодных условий гонку сократили с 50 километров до 30, старт перенесли на час.
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11:12. Иван Якимушкин с серебром! Не справился Крюгер!
Пекин-2022
Марафон на Олимпиаде сократили из-за Норвегии. Есть цитата Клебо
11:12. Большунов – трехкратный олимпийский чемпион!!! Только вдумайтесь в это!!!
11:11. Даааа, Большунов с отрывом! Финиш!!!
11:10. Выход на стадион! Якимушкин обогнал Крюгера!
11:10. Большунов пытается уйти!
11:09. Якимушкин подтянулся к Крюгеру, Мальцев подустал.
11:08. Большунов включается, Крюгер вцепился на свежачка!
11:07. Трое наших Два норвежца. Проседает Спицов.
11:05. Небольшая передышка – и Большунов снова пытается натягивать.
11:04. Чуть подуспокоились. Опять восемь человек собралось.
11:03. Большунов проредил группу. За ним удержались лишь Мальцев и Якимушкин и 2 норвежца.
11:02. Ох, Спицову трудно, но старается держаться!
11:01. Группа лидеров растянулась. Замыкающий Манифика поймал 9 секунд.
11:00. На 22,3 км так и идут вдесятером.
10:58. Холунн не может пока сократить и отстает на 15 секунд.
10:57. В группе лидеров четверо наших и два норвежца. Еще Паттерсон, Поромяя, Манифика и Парисс.
10:56. Основная группа оторвалась прилично, в ней осталось 10 человек.
10:55. Большунов снова вышел вперед, Крюгер за ним. Кто-то предпримет попытку отрыва?
10:53. Но в общем, по Клебо – не удивительно. Скиатлон показал, что не готов он к длинным дистанциям в Пекине.
10:52. Все, Клебо сошел!
10:51. Очень тяжелый подъем, Крюгер впереди, все русские рядом. Осталось до финиша примерно 8 км.
Симен Хегстад Крюгер
Фото: Getty Images
10:48. Холунн, похоже, «захлебнулся», 14 секунд отставания.
10:47. У Клебо уже минута отставания, это предпоследний круг.
10:45. Крюгер и Рете тоже держатся, Холунн почти догнал группу.
10:43. Радостно наблюдать всех четверых русских лыжников в голове пелотона. Холунн пытается в подъем догнать. Палку придется менять еще раз – не та ростовка.
10:42. На отметке 15,2 км отставание Клебо – 29,6.
10:41. Холунн ломает палку!
10:38. Все российские лыжники в головной группе, Клебо продолжает отставать.
10:35. Позади половина дистанции. Отлично идет Большунов! Делает небольшой отрыв. А некоторые меняют лыжи. В том числе, Крюгер и Холунн.
10:35. Клебо поймал 12 секунд!
10:33. Ох, а Клебо-то не просто! Отстает. Разгоняет француз Клеман Парисс.
10:31. Большунов снова впереди, Крюгер – за ним.
10:30. Темп возрос – лыжники выстроились в линию. Со спуска, понятно, накатили, но группа лидеров уменьшилась.
Дарио Колонья
Фото: Getty Images
10:28. Рядом с французом – легендарный швейцарец Дарио Колонья, 4-кратный олимпийский чемпион.
10:26. Вышел полидировать француз Морис Манифика. На этого лыжника тоже стоит обратить внимание, он может выдать острый финиш.
10:22. Конечно, укороченный формат марафона диктует свои тактические схемы, но задача остается прежней – нужно попытаться не привозить Клебо на финиш. Он пока спокойно сидит в лидирующей группе и рюкзачит.
10:21. В 5-секундный промежуток на 7,1 км уместилось 33 лыжника. Все русские и норвежцы в этой группе.
10:19. 7 км позади. Пока идет плотная позиционная борьба, все выжидают и в отрыв не рвутся.
10:17. Иван Якимушкин вышел полидировать. Хочется недеяться, что форма его улучшилась и он сможет составить конкуренцию.
10:15. Чуть дальше по трассе ветер усилился, но на шквальный все равно не тянет. Лыжники приближаются к стадиону, лыжники так и бегут большой группой.
10:13. Большунов вышел вперед, Мальцев рядом. Норвежцы тоже неподалеку.
10:10. Никакого шквального ветра на дистанции не наблюдается. Как же обидно, что Большунова лишили возможности попытаться стать королем лыж, выиграв 30 и 50 км на одной Олимпиаде!
10:08. Холунд попытался сделать отрыв, но Большунов контролирует.
10:07. Среди основных соперников норвежцы Йоханнес Клебо, приехавший ради марафона Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн и Шюр Рете.
Александр Большунов
Фото: Getty Images
10:04. За сборную России бегут Александр Большунов, Иван Якимушкин Артем Мальцев и Денис Спицов.
10:00. Старт дан! Йоханнес Клебо заявлял, что не побежит 50 км по таким погодным условиям, но на 30 вышел. Даже не 30, а примерно 28,5 км.
9:59. Российские лыжники очень расстроены сокращением дистанции. Погода за перенесенный час улучшилась и вполне позволяла провести полную гонку, но решение уже принято.
19.55. Всем привет! С вами Мария Калинина, сегодня смотрим марафон у мужчин на Олимпиаде в Пекине.
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