Лыжники разыгрывают предпоследний комплект наград на Олимпиаде в Пекине. За сборную России бегут Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин, из-за погодных условий гонку сократили с 50 километров до 30, старт перенесли на час.

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11:12. Иван Якимушкин с серебром! Не справился Крюгер!

Пекин-2022 Марафон на Олимпиаде сократили из-за Норвегии. Есть цитата Клебо 35 МИНУТ НАЗАД

11:12. Большунов – трехкратный олимпийский чемпион!!! Только вдумайтесь в это!!!

11:11. Даааа, Большунов с отрывом! Финиш!!!

11:10. Выход на стадион! Якимушкин обогнал Крюгера!

11:10. Большунов пытается уйти!

11:09. Якимушкин подтянулся к Крюгеру, Мальцев подустал.

11:08. Большунов включается, Крюгер вцепился на свежачка!

11:07. Трое наших Два норвежца. Проседает Спицов.

11:05. Небольшая передышка – и Большунов снова пытается натягивать.

11:04. Чуть подуспокоились. Опять восемь человек собралось.

11:03. Большунов проредил группу. За ним удержались лишь Мальцев и Якимушкин и 2 норвежца.

11:02. Ох, Спицову трудно, но старается держаться!

11:01. Группа лидеров растянулась. Замыкающий Манифика поймал 9 секунд.

11:00. На 22,3 км так и идут вдесятером.

10:58. Холунн не может пока сократить и отстает на 15 секунд.

10:57. В группе лидеров четверо наших и два норвежца. Еще Паттерсон, Поромяя, Манифика и Парисс.

10:56. Основная группа оторвалась прилично, в ней осталось 10 человек.

10:55. Большунов снова вышел вперед, Крюгер за ним. Кто-то предпримет попытку отрыва?

10:53. Но в общем, по Клебо – не удивительно. Скиатлон показал, что не готов он к длинным дистанциям в Пекине.

10:52. Все, Клебо сошел!

10:51. Очень тяжелый подъем, Крюгер впереди, все русские рядом. Осталось до финиша примерно 8 км.

Симен Хегстад Крюгер Фото: Getty Images

10:48. Холунн, похоже, «захлебнулся», 14 секунд отставания.

10:47. У Клебо уже минута отставания, это предпоследний круг.

10:45. Крюгер и Рете тоже держатся, Холунн почти догнал группу.

10:43. Радостно наблюдать всех четверых русских лыжников в голове пелотона. Холунн пытается в подъем догнать. Палку придется менять еще раз – не та ростовка.

10:42. На отметке 15,2 км отставание Клебо – 29,6.

10:41. Холунн ломает палку!

10:38. Все российские лыжники в головной группе, Клебо продолжает отставать.

10:35. Позади половина дистанции. Отлично идет Большунов! Делает небольшой отрыв. А некоторые меняют лыжи. В том числе, Крюгер и Холунн.

10:35. Клебо поймал 12 секунд!

10:33. Ох, а Клебо-то не просто! Отстает. Разгоняет француз Клеман Парисс.

10:31. Большунов снова впереди, Крюгер – за ним.

10:30. Темп возрос – лыжники выстроились в линию. Со спуска, понятно, накатили, но группа лидеров уменьшилась.

Дарио Колонья Фото: Getty Images

10:28. Рядом с французом – легендарный швейцарец Дарио Колонья, 4-кратный олимпийский чемпион.

10:26. Вышел полидировать француз Морис Манифика. На этого лыжника тоже стоит обратить внимание, он может выдать острый финиш.

10:22. Конечно, укороченный формат марафона диктует свои тактические схемы, но задача остается прежней – нужно попытаться не привозить Клебо на финиш. Он пока спокойно сидит в лидирующей группе и рюкзачит.

10:21. В 5-секундный промежуток на 7,1 км уместилось 33 лыжника. Все русские и норвежцы в этой группе.

10:19. 7 км позади. Пока идет плотная позиционная борьба, все выжидают и в отрыв не рвутся.

10:17. Иван Якимушкин вышел полидировать. Хочется недеяться, что форма его улучшилась и он сможет составить конкуренцию.

10:15. Чуть дальше по трассе ветер усилился, но на шквальный все равно не тянет. Лыжники приближаются к стадиону, лыжники так и бегут большой группой.

10:13. Большунов вышел вперед, Мальцев рядом. Норвежцы тоже неподалеку.

10:10. Никакого шквального ветра на дистанции не наблюдается. Как же обидно, что Большунова лишили возможности попытаться стать королем лыж, выиграв 30 и 50 км на одной Олимпиаде!

10:08. Холунд попытался сделать отрыв, но Большунов контролирует.

10:07. Среди основных соперников норвежцы Йоханнес Клебо, приехавший ради марафона Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн и Шюр Рете.

Александр Большунов Фото: Getty Images

10:04. За сборную России бегут Александр Большунов, Иван Якимушкин Артем Мальцев и Денис Спицов.

10:00. Старт дан! Йоханнес Клебо заявлял, что не побежит 50 км по таким погодным условиям, но на 30 вышел. Даже не 30, а примерно 28,5 км.

9:59. Российские лыжники очень расстроены сокращением дистанции. Погода за перенесенный час улучшилась и вполне позволяла провести полную гонку, но решение уже принято.

19.55. Всем привет! С вами Мария Калинина, сегодня смотрим марафон у мужчин на Олимпиаде в Пекине.

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