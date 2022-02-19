19 февраля на Олимпиаде в Пекине мужчины пробежали укороченный марафон. Победил Александр Большунов, вторым стал Иван Якимушкин, тройку замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Перед выкатом на стадион за медали сражалась группа из троих русских и двух норвежцев. Большунов оторвался от соперников с Крюгером, но норвежец не выдержал и пропустил вперед Якимушкина. Александр финишировал с отрывом в 5,5 секунды, Крюгер не броролся на финише с Якимушкиным и проиграл лидеру 7 секунд.
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Артем Мальцев финишировал четвертым (+10,7 секунды), Денис Спицов – шестым (+26,2). Йоханнес Клебо сошел с дистанции, когда стал проигрывать минуту.
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