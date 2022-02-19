50-километровый марафон – эстетика современных лыж, которая бывает один или два раза в сезон. Олимпийские 50-километров – всегда гонка на выживание, потому что олимпийские трассы традиционно славятся трудным рельефом и тяжелыми условиями. Иногда лыжники настолько устают за двухнедельную программу, что некоторые сборные даже не забивают на марафон полную квоту.

Ожидание полтинника в Пекине было нарушено. За несколько часов до старта гонки из-за погодных условий перенесли на следующий день командные соревнования горнолыжников, о марафоне тоже поступали тревожные новости. В итоге гонку сократили до 30 километров, а старт перенесли на час вперед – на 10 по Москве вместо привычных 9. Это сразу возмутило тренерский штаб сборной России: высказались и Юрий Бородавко, и Егор Сорин, признав условия суровыми, но все-таки не экстремальными.

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«С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии – тоже, – заявила в эфире «Матч ТВ» президент ФЛГР Елена Вяльбе. – Наше мнение: надо было перенести на завтра, на раннее утро. Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать».

Пекин-2022 После победы на 30 км Большунов – король лыж или нет? Разбираемся ЧАС НАЗАД

Йоханнес Клебо, Норвегия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Но не все в Норвегии были довольны. К идее скептически отнесся Петтер Нуртуг, теперь работающий экспертом на TV2, а проживающий в Норвегии британский лыжник Эндрю Масгрейв выразился в твиттере нецензурно. Да и вряд ли укорочение дистанции было на руку дистанционщикам из Норвегии – Симену Хегстаду Крюгеру, Хансу Кристеру Холунну и Шюру Рёте. Перестраховка не понравилась и постоянному эксперту NRK Тургейру Бьорну.

«Очарование исчезло. Марафон – самая престижная гонка на Олимпийских играх, но чтобы заслужить этот престиж, нужно пройти именно 50 километров. Тот, кто сегодня выиграет, никогда не будет настоящим победителем марафона. Он всегда будет помнить, что марафон был ненастоящим», – высказался Бьорн.

Изменение дистанции было неприятным – лыжные болельщики и так не избалованы марафонами. Но точно не приговором для российских лыжников: две недели назад в скиатлоне Александр Большунов финишировал с большим отрывом, серебряный призер Денис Спицов привез пропасть бронзовому – Иво Нисканену. Скиатлон проходил со сменой стилей и по другому кругу, к тому же в самом начале олимпийской программы, когда лыжники не были уставшими, но дистанцию все же сократили до 30 километров, а не до полутора.

Александр Большунов и Денис Спицов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Большунов снова разобрался с соперниками по-королевски. Основную работу во второй половине дистанции он выполнил на пару с Крюгером: сначала осталась группа в восемь человек, потом после протяжки Александра – только пятеро. Три русских – Большунов, Якимушкин и Мальцев – против двух норвежцев, Крюгера и Рёте. Сокращение дистанции не помогло Клебо, который довольно быстро подвис на просвете от лидеров и сошел с дистанции. Холунну не повезло с пит-стопом и поломкой палки – он все же догреб до группы, но так потратился, что не смог в ней остаться.

На последнем круге Большунов сделал то, что должен и то, что умеет: встал во главе мини-группы, отсеял Мальцева с Рёте и определил будущую тройку призеров. Свежий Крюгер, прилетевший после коронавируса специально на марафон, выглядел опасно – но, видимо, болезнь все-таки помешала показать максимум. Он поймал отставание от Большунова и пропустил вперед Якимушкина, который забрал серебро. Почти вся мужская сборная России уезжает из Пекина с медалями – кроме Артема Мальцева, который остался на обидном четвертом месте, и Ильи Семикова, получившего только одну гонку.

Финиш Александра Большунова Фото: Getty Images

Якимушкин – герой гонки, в которого мало кто верил. Он пропустил скиатлон ради 15 км с раздельным стартом и пробежал ее неудачно, заняв 13-е место с двухминутным отставанием от Нисканена. Иван жаловался на отсутствие формы, но за полторы недели набрал нужные кондиции, а Елена Вяльбе в него поверила.

«Хочу обратиться к людям, которые следят за лыжами, – отбрил скептиков Якимушкин в эфире «России 1». – Здесь каждый спортсмен делает всё возможное. Я видел это как в биатлоне, так и в лыжах. Хочу, чтобы люди поддерживали спортсменов. У меня был сложный момент после болезни. Я делал все, чтобы восстановиться, а кто-то пишет: «Зачем ему бежать?» Здесь все делают, что могут. Прошу чуть-чуть больше уважения. Я очень рад, что запрыгнул в этот последний поезд Олимпиады и взял свою маленькую медальку».

А Большунов вышел на награждение в золотых ботинках, специально заготовленных на такой случай. «Сегодня я, может, и на Олимпе. Но завтра наступает новый день – еще есть куда стремиться», – Александр не рефлексировал и в этот раз.

Олимпийская программа для мужчин позади. Большунов выиграл три гонки из шести, взял серебро и бронзу. Могла ли эта Олимпиада сложиться еще успешнее? Пожалуй, нет. Точно как Клебо не мог выиграть золото дистанционных гонок, Большунову было объективно не покорить спринтерские. А на 15 километрах классикой невозможно победить Нисканена. Поэтому, если что-то и могло получиться лучше, то только из-за форс-мажора у соперников.

Это была классная Олимпиада для Большунова и остальной сборной России: с золотом также уехали Спицов, Червоткин и Устюгов, Якимушкин получил серебро, а Терентьев – две бронзы. В заключительный день Игр, 20 февраля, 30 километров пробегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина. И здесь тоже можно надеяться на медаль.

Иван Якимушкин и Александр Большунов Фото: Getty Images

Пекин-2022 Большунов выиграл 30 км и стал 3-кратным, Якимушкин – 2-й 3 ЧАСА НАЗАД