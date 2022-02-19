Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что дистанцию 50-километрового марафона в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине сократили по просьбе лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо.

«Рейс-директор FIS [Пьер Миньере], видимо, пошел на поводу у Йоханнеса Клебо, который сказал: по такому морозу я 50 километров не побегу. Это слышали многие, это видели многие. «50 километров я не побегу», [– сказал Клебо], но вы сами понимаете, что 28,5 км – это как раз шанс для тех, кто больше спринтер.

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<…> Наши настаивали на полтиннике. Юрий Бородавко, тренер Большунова и Спицова, рвет волосы на голове, потому что это шанс для Клебо», – заявил Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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Организаторы за несколько часов до гонки сократили дистанцию марафона с 50 до 28,5 километра и отложили старт с 9:00 по московскому времени на 10:00 мск.

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