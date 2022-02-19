Олимпиада, которую ждали долгих четыре года, быстротечна. 19 февраля в Пекине лыжники пробежали последнюю гонку из запланированной программы у мужчин – марафон. Погода в Пекине очень своенравна и переменчива, и уже не раз вмешивалась на Играх в проведение соревнований, корректируя то время биатлонных гонок, то горнолыжных спусков, вот и лыжники пострадали от ее капризов. С утра в день старта было очень холодно, ветер порой превращался в шквалистый, и организаторы, посовещавшись, решили перенести марафон на час, и главное – сократить дистанцию с 50 до 30, а по сути – до 28,4 км.

Глава координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч-младший рассказал, почему решили поступить таким образом.

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«Конечно, мы сталкивались с проблемами, связанными с погодой, что мы можем наблюдать и сегодня. Мы перенесли командное соревнование в горнолыжном спорте и скорректировали 50-километровую лыжную гонку. Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром. Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх», – рассудил он.

Пекин-2022 30 км вместо 50 – не проблема. Большунову все равно, где побеждать ЧАС НАЗАД

Александр Большунов Фото: Getty Images

Александр Большунов выиграл гонку – как 30-километровый скиатлон две недели назад. Специалисты и болельщики заговорили, что теперь Александр – король лыж. Вот высказывание серебряного призера Олимпиады-2010 Александра Панжинского: «Прекрасные результаты у российских лыжников. Браво! Браво Большунову – король лыж! Хоть сегодня и не 50 километров было: он – король. С такой легкостью и уверенностью выиграл, всю гонку вел свою игру и уверенно забрал свое».

Откуда пошла традиция короновать лыжников?

Король лыж – неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 и 50 километров во время одного чемпионата мира или Олимпийских игр. Поскольку гонки проводят разными стилями – и классикой, и коньком – для такого достижения необходим универсализм, а также хорошие тактические навыки. Титул вошел в обиход в 1954 году, когда на чемпионате мира Владимир Кузин выиграл гонки на 30 и 50 километров, после чего король Швеции Густав VI, впечатлившийся мастерством лыжника, вручил ему кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции».

После этого достижение Кузина повторили швед Гунде Сван (1985), финн Мика Мюллюля (1999), норвежец Петтер Нуртуг – дважды (2009, 2011). В Пекине все шансы присоединиться к этому списку были у Александра Большунова, но на длину дистанции он повлиять не мог. Александр выиграл скиатлон и марафон на одной Олимпиаде по правилам, предложенным организаторами.

Петтер Нуртуг Фото: Getty Images

Вот что думает сам трехкратный олимпийский чемпион по этому поводу.

«Король лыж? Я так не считаю. Сегодня должны были бежать 50 километров, но из-за погодных условий сократили, потому что с утра был сильный ветер, мороз. Но когда сейчас бежали, я скажу, что можно было и 50 бежать, потому что было не так холодно и ветер чуть-чуть поменьше стал. Погодные условия сегодня были на грани, но 50 можно было все-таки бежать. Но удалось и 30 выиграть, поэтому я очень рад, потому что это реально феноменальный результат. Не знаю, норвежцы вообще хотели 15 километров заказывать, но это уже слишком мало было бы, хорошо, что 30 бежали. Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться», – сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

А вот предыдущий король лыж – Николай Зимятов – с ним не согласился.

«Конец Олимпиады. Все ждали этой гонки. Как будто там побывал по эмоциям. Когда сошел Клебо, все было ясно. Саша в хорошей форме, он готовился конкретно к этой гонке. Звания Короля лыж официально нет. Иностранцы за этим не следят. Я его, как король, короную! А дальше пусть народ решит. Корона уже готова. Очень красивая, золотая! Но это не значит, что старого короля в могилу. Он просто старый и больной, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года», – заявил Зимятов.

Ну что же, виват, король?!

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ – КОРОЛЬ ЛЫЖ? Да Нет

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