Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо объяснил сход с дистанции на 20-м километре конькового марафона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я чувствовал себя ужасно. Вчера ночью я больше времени провел на унитазе, чем спал. Перед гонкой я весь день провел в кровати, пил колу, чтобы привести желудок в порядок. Все было бесполезно.

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Я сделал все, что мог, и еще утром пребывал в полной уверенности, что не выйду на старт. Но затем дистанцию сократили до 30 километров, но и это не помогло в борьбе за медаль. Но я должен был попытаться. У сборной не было запасной опции в этой гонки, так что я не мог подвести и занять чье-то место. У меня был шанс, но все пошло просто ужасно», – сказал Клебо.

Пекин-2022 Марафон на Олимпиаде сократили из-за Норвегии. Есть цитата Клебо 2 ЧАСА НАЗАД

На отрезке 20 км Йоханнес уступал лидеру больше минуты и сошел с дистанции. Чемпионом в коньковом марафоне стал лыжник сборной России Александр Большунов, серебро взял еще один русский спортсмен Иван Якимушкин. Бронза – у Симена Хагстеда Крюгера из сборной Норвегии.

Источник: TV2

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