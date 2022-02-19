Лыжник сборной России Александр Большунов установил рекорд в истории зимних Олимпийских игр. В Пекине-2022 25-летний Большунов завоевал пять медалей – три золотых (в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете), серебро в классической разделке на 15 км, а также бронзу в дуэте с Александром Терентьевым в командном спринте.

Большунов стал первым лыжником, который взял пять наград на одной Олимпиаде. По четыре медали из четырех возможных на одних Играх брали шведы Гунде Сван (два золота, серебро и бронза в Сараево-1984) и Сикстен Йернберг (золото, два серебра и бронза в Кортина-д’Ампеццо-1956).

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Четыре награды в пяти гонках завоевали норвежцы Вегард Ульванг (Альбервилль-1992) и трижды Бьорн Дели – в Альбервилле, Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998. Четыре медали в шести гонках увозили домой норвежец Петтер Нуртуг в Ванкувере-2010 и Александр Большунов в Пхёнчхане-2018.

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