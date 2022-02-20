Лыжная программа Олимпиады в Пекине завершилась женским марафоном. Победу предсказуемо праздновала норвежка Тереза Йохауг (ее время – 1:24:54,0), которая опередила ставшую второй американку Джессику Диггинс (+ 1:43,3) и финку Кертту Нисканен, финишировавшую третьей (+2:33,3).

Наталья Непряева сошла, пробежав менее трети дистанции. Лучшей из российских лыжниц стала Татьяна Сорина, заехавшая пятой (+2:37,2), Мария Истомина – 9-я (+3:06,1), Анастасия Рыгалина – 17-я (+6,28,1).

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