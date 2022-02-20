Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко пояснил, почему лыжница снялась по ходу марафона на Олимпиаде в Пекине, который прошел в заключительный день Игр 20 февраля.
«Было видно, что у Наташи сразу что-то пошло не так. Я с ней пока не разговаривал, но было видно, что и по движению не пошло, и по всему остальному, поэтому решила сойти. Уже на первом круге все было видно. Наташа уже уехала в отель», – рассказал Бородавко.
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Источник: «Чемпионат».
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