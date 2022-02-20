В заключительный день Олимпиады в Пекине лыжницы пробежали коньковый марафон, в котором за явным преимуществом выиграла норвежка Тереза Йохауг. После финиша она эмоционально прокомментировала победу.

«Это было великолепно. Не могу сказать что-то другое. Я старалась насладиться каждой минутой на трассе, лыжи были фантастическими. Турнир был превосходным, и завершить его таким вот образом – это что-то грандиозное.

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Моя длинная карьера идет к завершению. Это мои последние Игры, и суметь взять три золота – это настоящая мечта. Сегодня она сбылась. Это было потрясающее путешествие. Я стартовала в Ванкувере-2010 первым золотом в эстафете. Из Сочи-2014 я увезла бронзу и серебро. В Пхёнчхане-2018 меня не было, но я вернулась и взяла три золота здесь», – рассказала лыжница в эфире TV Norge.

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