Олимпиада-2022 сделала Александра Большунова великим. 25-летний спортсмен и до Пекина доминировал в дистанционных гонках, но в Китае обрел феноменальную уверенность в себе. Его единственная проблема – вселенская печаль от проигранных стартов (будь то бронза или серебро) – проявляется лишь после финишного створа. И это нормально, если речь идет о личных гонках – топовые лыжники всегда задумываются только о победах. Но поведение Большунова в командных дисциплинах требует корректировок. Для лидера сборной – не на лыжне, а за ее пределами – он слишком токсичен.

Ad

Предсказать действия Александра после серебряной или бронзовой гонки совсем не сложно. Скорее всего, Большунов опустит голову, откажется от интервью и зайдет на подиум с потухшими глазами. Это уже часть фирменного стиля.

Пекин-2022 Тренер Большунова: «Перевес по медалям над Клебо крайне важен» 19 ЧАСОВ НАЗАД

Главные оппоненты русского – финн Иво Нисканен и норвежец Йоханнес Клебо – наверняка тоже чувствуют подобное неудовлетворение от второго или третьего места, но удерживают эмоции в себе. Видимо, осознают, что по ту сторону экранов за ними следят болельщики, а конкуренты иногда могут быть сильнее.

Максимализм Большунова можно объяснить страстным желанием побеждать. Пока он забирает золотые медали, все это оправдано. Но фирменная токсичность распространяется и на командные гонки: давит и не дает праздновать тем, для кого бронза с серебром – прекрасный результат.

Ретивых заруинил старания Большунова и финишировал с бронзой

Здесь вспоминается командный спринт на ЧМ-2021. В Оберстдорфе Александр Большунов и Глеб Ретивых остались третьими. На финише Ретивых упустил Йоханнеса Клебо (безоговорочного фаворита гонки) и Йони Мяки (будущего призера Олимпиады-2022). Пока те обнимались с напарниками, Глеб лежал на снегу в гордом одиночестве. Большунов подошел к нему позже, чем это сделал Клебо.

Тогда Александра раскритиковала Майя Дальквист. «В шведской команде такого бы не произошло. Ты проклинаешь себя после поражений. Но мы все время желаем друг другу добра», – объясняла двукратная чемпионка мира.

Александр Большунов и Глеб Ретивых Фото: Getty Images

После гонки Ретивых оправдывался перед звездным партнером. Отдал, мол, все силы на втором круге, а на финиш не хватило. Но Глебу не за что извиняться: он мог отпраздновать заслуженную бронзу, а вместо этого лишь скромно аплодировал победителям во время церемонии награждения. Рядом стоял Большунов: рассматривал снег и почти не поднимал голову. К этому моменту он уже был чемпионом мира в скиатлоне.

Нечто подобное произошло и в Пекине. Опять командный спринт, бронза, и Клебо с Мяки впереди российского дуэта. На месте Ретивых в этот раз оказался 22-летний Александр Терентьев – талантливый классист, но все-таки лишь дебютант крупных турниров. Большунов, до этого забравший олимпийский скиатлон и эстафету, вновь проигнорировал товарища.

Коуч Юрий Бородавко ссылался на правила: там ведь не написано, что один спортсмен должен встречать другого на финише. «Мы же прекрасно понимаем максимализм Большунова. Он хотел победить. Но нужно радоваться этой бронзовой медали. Она выстрадана, заслужена», – отмечал тренер.

Александр Большунов и Александр Терентьев Фото: Getty Images

Елена Вяльбе оправдала поведение Большунова морозной погодой: «Если ушел из-за этого, то правильно сделал». Сан Саныч подтвердил: «Я сел и накрылся курткой. Когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. Если я сразу не попал в камеру, не надо делать из этого выводы».

Но выводы напрашиваются. В олимпийском команднике чемпион, которому физически тяжело проигрывать, впервые задумался о статусе лидера или даже наставника. Да, после финиша не справился либо с эмоциями, либо с холодом. Но на цветочной церемонии вел себя открыто и позитивно. Поднимал руку очевидно расстроенного Терентьева: показывал фрешмену, что третье место на Олимпиаде – не повод для грусти. Даже если рядом с тобой находится тот, кого раздражают бронзовые медали.

В инстаграме Большунова даже появилось совместное селфи с напарником. Там же подпись «Сегодня только 3» и большой палец вверх. Пока так: тихо, лаконично и будто бы через силу. Но в карьере Александра будут новые командники и свежие фотографии со стартов. Он уже выиграл все: триумфальная Олимпиада – повод почаще вспоминать о лидерстве не только во время гонок, но и после их завершения.

Пекин-2022 Большунов установил рекорд на Олимпиадах. Опередил всех в истории ВЧЕРА В 11:35