Мужской масс-старт на 50 км в Пекине сократили до 30 км, но это не помогло финскому лыжнику Реми Линдхольму, которому понадобилась грелка в конце гонки. На преодоление трассы Линдхольм затратил чуть больше часа и 15 минут. Финн бежал под ледяным ветром, что привело к тому, что его пенис замерз во второй раз после аналогичного инцидента в Руке в прошлом году.

«Вы можете догадаться, какая часть тела оказалась немного заморожена, когда я финишировал. Это было одно из худших соревнований, в которых я участвовал. Я просто боролся. Когда после финиша части тела начали согреваться, боль была невыносимой», – сказал Линдхольм. Лыжник добавил, что использовал грелку, чтобы попытаться разморозить пенис после окончания гонки.

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Источник: Iltalehti.

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