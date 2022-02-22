Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поздравил Александра Большунова с титулом короля лыж и вручил ему корону.

Король лыж – неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы в скиатлоне и марафоне во время одного чемпионата мира или Олимпийских игр. Зимятов стал королем лыж на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. На Играх-2022 в Пекине Большунов повторил его успех.

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Зимятов пообещал короновать Большунова сразу после победы в 30-километровом марафоне: «Конец Олимпиады. Все ждали этой гонки. Как будто там побывал по эмоциям. Когда сошел Клебо, все было ясно. Саша в хорошей форме, он готовился конкретно к этой гонке. Звания Короля лыж официально нет. Иностранцы за этим не следят. Я его, как король, короную! А дальше пусть народ решит. Корона уже готова. Очень красивая, золотая! Но это не значит, что старого короля в могилу. Он просто старый и больной, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года».

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На чествовании российских олимпийцев в Москве Зимятов выполнил обещание. Снимок передачи короны в инстаграме опубликовала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Два короля», – подписала фото Зимятова и Большунова главный тренер сборной России.

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