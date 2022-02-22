Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опроверг информацию о том, что он предлагал урезать дистанцию марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Из-за погодных условий гонку сократили с 50 до 30 километров, а старт перенесли на час вперед – на 10 по Москве вместо привычных 9. Как заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе, это было сделано после давления со стороны Йоханнеса.
«Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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Однако после возвращения из Пекина Клебо объяснил, что ему ничего не известно о каком-либо давлении норвежцев с целью сократить дистанцию.
«Я еще даже не выехал на стадион, когда это решение приняли. Я не хотел стартовать, но потом ситуация изменилась и я передумал. Но это было решение FIS и больше никого. Возможно, что-то предлагали тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум и другие ответственные лица, я не знаю», – заявил Клебо.
После победы в марафоне Большунов доказал: ему все равно, где побеждать. Разорвал всех даже после того, как дистанцию сократили.
Можно ли считать Большунова королем лыж после победы в марафоне Пекина? Ответ на этот вопрос – здесь.
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Источник: NRK
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