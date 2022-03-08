Российская лыжница Наталья Непряева впервые рассказала, почему сошла с дистанции 30-километрового марафона на Олимпийских играх в Пекине

«На самом деле, я просто была выжжена. Я же отбежала все гонки. Все! Последний эмоциональный всплеск организм дал на командный спринт. Потом – все. После этого во мне не осталось ничего. Сейчас понимаю: правильнее было бы сразу сказать тренерам – и лучше поставить другую девочку.

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С другой стороны, хотелось рискнуть. Вдруг пойдет? Перед скиатлоном я тоже чувствовала себя плохо, однако смогла показать результат. Это же горы, сложная погода, там все настолько непредсказуемо. В итоге не пошло от слова «совсем», – поделилась Непряева.

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