Наталья Непряева взяла бронзу в классике на 10 км на этапе Кубка мира в Коне

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции 10 км в рамках этапа Кубка мира в итальянском Коне.

Победительницей стала финская лыжница Кертти Нисканен, ее время – 27:24,8. Второе место заняла швейцарская спортсменка Надин Фендрих, она уступила лидеру 3 секунды. Непряева замкнула тройку на подиуме и проиграла 12 секунд.

Сразу за ней расположились Юлия Белорукова (+14,4) и Алиса Жамбалова (+30,9). Истомина – 18-я (+1:14), Жеребятьева – 30-я (+1:31), Дуркина – 32-я (+1:40).

Мартовские этапы КМ начнутся с 9 марта в норвежском Осло.

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