Александр Большунов выиграл золото в классике на 15 км, Александр Бессмертных – 3-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Коне.

Спортсмен показал результат 34:48,4. 43 секунды ему проиграл Ийво Нисканен и расположился на втором месте. Тройку на подиуме замкнул Александр Бессмертных (+55,9). Места с 4-го по 6-е разделили между собой лыжники из СНГ и России: Алексей Полторанин (+1:00,8, Казахстан), Илья Порошкин (+1:07,7) и Евгений Белов (+1:15,6).

Устюгов – 9-й (+1:40,9), Спицов – 15-й (+1:53,7), Семиков – 27-й (+2:34,6).

В женской гонке бронзу взяла Наталья Непряева.

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