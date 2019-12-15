Этап Кубка мира в Давосе завершился гонкой с раздельного старта на 15 километров у мужчин – лыжники бежали свободным стилем.

Победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, пробежавший дистанцию за 33 минуты 59,3 секунды. Второе место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, отставший на 19 секунд, третье – у швейцарца Дарио Колоньи, который проиграл победителю 20 секунд.

Шестым стал Денис Спицов (+36,3), седьмое место занял Александр Большунов (+39,8). Андрей Мельниченко финишировал 11-м, Артем Мальцев замкнул топ-30, следом расположился Илья Порошкин. Алексей Червоткин не попал в 60 лучших.

Второе место Устюгова стало единственным подиумом России в Давосе.

Следующий этап пройдет в Планице (Словения) 21-22 декабря. В программе этапа – личный и командный спринты коньком.

«Лыжам не повезло, потому что Путин занимался дзюдо». Вяльбе – о спонсорах, СССР и сборной

Подписывайся на нас в твиттере