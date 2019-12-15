Российский лыжник Александр Большунов возглавил дистанционный зачет Кубка мира после этапа в Давосе.

22-летний спортсмен выступил на 15-километровой гонке коньком лучше главного конкурента, норвежца Эмиля Иверсена, и обошел его в рейтинге. Большунов набрал 232 очка, у Иверсена – 227, у Иво Нисканена из Финляндии – 202. Ознакомиться с полным зачетом дистанции можно здесь.

Также Александр поднялся на третье место в общем зачете – по итогам трех этапов у него 375 баллов. Впереди – норвежцы Йоханнес Клебо (520) и Эмиль Иверсен (448). Полный рейтинг – тут.

Большунов – действующий обладатель дистанционного глобуса.

Следующая дистанционная гонка состоится в конце декабря на «Тур де Ски».

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