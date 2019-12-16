Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал результат гонки на 15 км коньком на этапе Кубка мира в Давосе, где он занял второе место.

«Сегодняшняя гонка прошла почти идеально. Были кое-какие проблемы, буду работать над ними. Я очень рад сегодня заехать на подиум. Всем спасибо, что болеете, переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, что гоните на меня – приятно, что я еще кому-то нужен», – сказал 27-летний Устюгов в видеообращении.

Также Сергей поблагодарил смазчиков сборной России: «Всем большое спасибо, особенно сервису за лыжи и всей команде. Гнали как никогда», – написал лыжник.

На дистанционной гонке в Давосе Сергей проиграл только норвежцу Симену Крюгеру.

Следующий этап Кубка мира пройдет 21-22 декабря в Планице.

Устюгов грамотно разложился по дистанции, но уступил Крюгеру и взял серебро на 15 км коньком

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