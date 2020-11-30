Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо объявил о прекращении выступлений на Кубке мира в 2020 году. Причиной стал страх заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы не знаем о долговременных последствиях вируса, ведь он действует на легкие. Вот почему я не хочу рисковать, когда моя главная цель – чемпионат мира.

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Уже давно думаю об этом. Все началось еще на последних этапах Кубка мира прошлого сезона, и неуверенность усилилась после того, что произошло в Руке. Перед отъездом ситуация казалась более безопасной, чем после прибытия в Финляндию», – цитирует Клебо NRK.

Йоханнес снялся с двух оставшихся этапов в календарном году – в швейцарском Давосе 12-13 декабря и немецком Дрездене 19-20 декабря. Вероятно, он выступит в субботу, 5 декабря, в Лиллехаммере – в гонках, в которых примут участие только лыжники сборной Норвегии.

Клебо заявил в интервью NRK, что вернется на соревнования только на «Тур де Ски», стартующий 1 января 2021 года. Но участие 24-летнего экс-обладателя Кубка мира будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Европе, а также с фактом проведения самих гонок в Валь Мустаире, Тоблахе и Валь де Фиемме.

Клебо после четырех гонок лидирует в общем зачете и на 39 очков опережает действующего победителя Кубка мира Александра Большунова.

Чемпионат мира-2021 пройдет с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

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