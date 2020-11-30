Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отказ норвежца Йоханнеса Клебо от участия в двух ближайших этапах Кубка мира.

«Насколько знаю, он не один такой, в команде у них кто-то есть, кто не поехал, кто боится. Он боится заразиться коронавирусом – это понятно, ведь на кону здоровье, жизнь.

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Хотя, как мне кажется, эта болезнь не такая страшная для такого молодого организма, но это его решение. Во многих командах тоже говорят, что многие спортсмены боятся заходить в аэропорт, в самолет, это логично, на самом деле. Его можно понять.

По большему счету, он не так много пропустит, и это несильно скажется на общем зачете Кубка мира», – сказала Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

Клебо в понедельник, 30 ноября, заявил о пропуске оставшихся в 2020 году этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за страха заражения коронавирусом. 24-летний норвежец сообщил, что, вероятно, вернется на лыжню 1 января на многодневке «Тур де Ски».

Клебо после четырех гонок возглавляет общий зачет Кубка мира. У него 296 очков, он на 39 баллов опережает ближайшего преследователя, действующего обладателя Большого хрустального глобуса Александра Большунова.

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