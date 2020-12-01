Кубок мира по лыжным гонкам в эпоху коронавируса – все-таки уникальное событие. Неделю назад казалось, что все пропало: FIS анонсировала жесткие антиковидные меры и пообещала снимать с этапа всю сборную из-за одного положительного теста, даже если его сдал сервисмен. Борьба за общий зачет сразу показалась бессмысленной – вдруг Большунова и Устюгова закроют на карантин, а Клебо и Иверсен без сопротивления займут первые места? Может, лучше вернуться и готовиться к чемпионату мира на Кубке России, пока не поздно?

Но мини-тур в Куусамо завершился с участием всех сильнейших. Норвежцы все же ненадолго угодили в изоляцию из-за положительного теста у тренера Эйрика Мюра Носсума, но потом он сдал повторный отрицательный (на деньги национальной федерации) и в выходные спокойно стоял вдоль трассы в натянутой только на подбородок маске.

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Лыжники покинули Финляндию, и норвежский лидер Йоханнес Клебо после победы в мини-туре сделал заявление – он снимается с двух этапов и больше не будет соревноваться за пределами Норвегии в 2020 году.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

«Считаю, что путешествовать между странами сейчас – совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми, касается самолетов, автобусов, аэропортов и других мест. Я не собираюсь подвергать себя этому. Это совершенно неправильно. Мне кажется, что лыжные гонки и соревнования не так важны по сравнению с пандемией, которая бушует по всему миру. Каждый должен внести свой вклад и делать то, что он считает правильным.

В этом сезоне я поставил единственную цель – чемпионат мира. Не хочу идти на больший риск, чем следует. Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения коронавирусом. Но он поражает легкие, и поэтому я не хочу рисковать», – сказал 24-летний лыжник.

В целом норвежская риторика не стала сюрпризом. После первого соревновательного дня с мини-тура снялась Хейди Венг, провалившая квалификацию спринта. Во время предсезонки в Бейтостолене она сидела на пресс-конференции в очках, а маску приклеила к лицу скотчем. В Финляндии нервы Венг, которые и без пандемии всегда были хрупкими, сдали окончательно. В сборной объяснили, что она панически боится заразиться коронавирусом. Похожие изречения – в биатлонной сборной Норвегии: к Ветле Шостаду Кристиансену тесты на коронавирус приходят ночью в кошмарах.

Норвежцы отказались от проведения этапа Кубка мира в Лиллехаммере – вместо него пройдут национальные старты без участия лыжников из других стран. А команда, кажется, продавливает отмену «Тур де Ски». Клебо и Эмиль Иверсен не уверены, что приедут, а менеджер Эспен Бьервиг скептически заявил: «Нам это надо?» Не про сам «Тур», правда, а про возможный карантин после переездов из страны в страну.

Йоханнеса нельзя осуждать за его выбор. Это выбор взрослого человека, наверняка сделанный после консультаций и с тренерами сборной, и с дедом Коре – персональным коучем лыжника. Выбор нужно уважать – каждый спортсмен самостоятельно строит стратегию на сезон и выбирает, будет ли чем-то жертвовать ради подготовки к главному старту. В такое непростое время – тем более, ведь речь идет не только о результатах, но и о здоровье: своем и близких людей, особенно любимого дедушки, который борется с онкологией.

К тому же, руководство FIS не показало себя с лучшей стороны, организовывая сезон в разгар пандемии. Сдвоенных этапов, как в биатлоне, не сделали, а платить за тесты на коронавирус обязали национальные федерации. Елена Вяльбе уже сказала, что личных денег ФЛГР хватит до этапа в Давосе включительно – пора привлекать на помощь министерство спорта и ОКР. Про возможную отмену Лиллехаммера из-за норвежских ограничений было известно еще летом, но FIS не подумала о плане «Б», и в календаре образовалась двухнедельная дыра.

Тем не менее, снятие Клебо с Давоса и Дрездена все-таки выглядит странно. Несмотря на сложности и безалаберность FIS, этапы все же проходят. Если бы Норвегию или Россию сняли в полном составе из-за положительного теста, это убило бы конкуренцию искусственно – такое с трудом бы приняли и лыжники, и болельщики обеих сборных. Это абсолютно обесценивало бы борьбу за Кубок мира. Но Йоханнес отказался от соревнований сам, и теперь возможная потеря «БХГ» будет исключительно его проблемой.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Клебо делает ставку на чемпионат мира, но разве он уверен, что к концу февраля пандемия сойдет на нет? Этого явно не произойдет, а в Оберстдорф приедет больше стран, чем на кубковый этап. Вдруг условия в немецком пузыре тоже не устроят норвежцев? Может, стоит быть последовательным и отказываться заодно от чемпионата мира? Получается, путешествие на чемпионат мира в феврале – это нормально, а лететь в Швейцарию в декабре неправильно, потому что ситуация в мире важнее каких-то лыжных гонок.

Думается, ответ прост. Клебо не умеет выступать под давлением, и это подтверждается на протяжении нескольких лет. Йоханнес уверен в себе, когда знает, что у него нет соперников, но любая потенциальная трудность выбивает его из колеи. Свой первый «БХГ», он взял почти без конкуренции, во втором Большунов сражался и проиграл минимум – но норвежец все-таки шел с небольшим отрывом благодаря спринтам.

Зато на последнем «Тур де Ски» Клебо, проиграв первые старты, вдруг разнылся, превратился из чемпиона в маленького мальчика и объявил, что все кончено. Это при том, что впереди оставались его коронные гонки – спринты и 15-километровый классический масс-старт. Похожее случилось перед «Ски Туром», когда Йоханнес первый раз сломал палец: он тут же на словах отдал Кубок мира Большунову и показал, что выходит из игры.

Александр Большунов, Эмиль Иверсен и Йоханнес Клебо Фото: Imago

Возможно, нечто подобное вырисовывается и здесь. Он попробовал в Руке и даже победил, но психологически это оказалось слишком сложно. Треволнений добавило и поражение в спринте от Эрика Валнеса: Клебо знает, что может проиграть Большунову и остальным на дистанции, но второе место в спринте, причем не из-за собственных ошибок – что-то новое и безумно неприятное. А тут еще надо каждую неделю сдавать тесты и думать: посадят или не посадят на карантин?

Йоханнес может попросту не вывезти это ментально, но настроиться на чемпионат мира: в сравнении с полноценным сезоном две недели в Оберстдорфе – практически спринт.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О РЕШЕНИИ КЛЕБО? Полностью поддерживаю, Кубок мира сейчас – фикция Его право, но все-таки страх слишком неоправдан Пф, он боится проиграть Большунову

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