Вслед за сборной Норвегии по лыжным гонкам от соревнований на Кубке мира в Давосе и Дрездене отказались шведы и финны. В командах опасаются пандемии коронавируса.

«То, что мы отказались от Давоса и Дрездена, было очень сложным решением, но оно принималось с учетом здоровья лыжников, – цитирует пресс-релиз менеджера сборной Швеции. – Понятно, что это вызывает разочарование не только у спортсменов, но и у болельщиков. Как бы мы ни хотели соревноваться, это кажется единственно правильным, когда все встает с ног на голову.

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Мы тщательно изучили возможность безопасно добраться до Давоса и потом до Дрездена, но все же пришли к выводу, что лучшее, что мы можем сделать – это сдаться».

«Мы извлеки уроки из соревнований в Руке, – заявил врач Пер Андерссон. – Все прошло хорошо, но, возможно, нам просто повезло. В настоящее время мы не можем обеспечить безопасный путь в Давос, Дрезден и обратно. Если что-то пойдет не так, болезнь может иметь серьезные последствия. Никто из нас не готов пойти на такой риск».

Финны были более краткими. «Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом команда не будет присутствовать на этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене», – говорится в заявлении.

Если от соревнований откажется еще одна сборная из рейтинга топ-10 Кубка наций-2019/20, то соревнования потеряют статус Кубка мира.

Этап в Давосе запланирован на 12-13 декабря, в Дрездене – на 19-20.

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