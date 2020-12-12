Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

24-летний лыжник уступил только итальянцу Федерико Пеллегрино – специалисту этого типа гонки. Третье место занял британец Эндрю Янг, Глеб Ретивых стал четвертым. Также в финале бежали француз Ришар Жув и швейцарец Валерио Гронд.

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В полуфинале выбыли Артем Мальцев и Александр Терентьев. Стадией ранее вылетел Андрей Мельниченко.

  • Большунов возглавил общий зачет Кубка мира.
  • Этап проходит без участия сборных Норвегии, Швеции и Финляндии.

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