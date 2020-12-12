Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

24-летний лыжник уступил только итальянцу Федерико Пеллегрино – специалисту этого типа гонки. Третье место занял британец Эндрю Янг, Глеб Ретивых стал четвертым. Также в финале бежали француз Ришар Жув и швейцарец Валерио Гронд.