Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Давосе. Она на 0,49 секунды отстала от победительницы этапа американки Роси Бреннен.
Серебро у словенки Анамарии Лампич (+0,28).
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Россиянка Татьяна Сорина не сумела выйти в финал, став пятой в полуфинальном забеге. В другом полуфинале третье место заняла Юлия Ступак, а Христина Мацокина пришла шестой.
- Непряева – бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете.
- В 2019 году Наталья стала двукратным бронзовым призером ЧМ в скиатлоне и эстафете.
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