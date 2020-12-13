Одна из лидеров сборной России по лыжам Юлия Ступак (Белорукова) стала второй в гонке на 10 километров коньком на этапе Кубка мира в Давосе. Она проиграла 34 секунды Рози Бреннан из США, которая выиграла вторые соревнования подряд. Третье место у еще одной американки Хэйли Свирбул (+40,5).
В топ-20, помимо Ступак, заехали еще пять представительниц России: Наталья Непряева – четвертая (+44,8), Татьяна Сорина – шестая (+51,5), Алиса Жамбалова – 13-я (+1.15,7), Анна Нечаевская – 15-я (+1.21,3), Яна Кирпиченко – 16-я (+1.24.0).
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- В субботу также пройдут соревнования у мужчин, они пробегут коньком 15 км дистанцию.
- Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 20 декабря в немецком Дрездене.
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