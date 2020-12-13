Одна из лидеров сборной России по лыжам Юлия Ступак (Белорукова) стала второй в гонке на 10 километров коньком на этапе Кубка мира в Давосе. Она проиграла 34 секунды Рози Бреннан из США, которая выиграла вторые соревнования подряд. Третье место у еще одной американки Хэйли Свирбул (+40,5).