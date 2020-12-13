Лыжная сборная России добилась тройного триумфа в мужской гонке на 15 км свободным стилем в Давосе. Победителем стал лидер команды Александр Большунов, который финишировал со временем 32 минуты 46.6 секунды.
Второе место занял Андрей Мельниченко (+32.2), на третью ступень пьедестала поднялся Артем Мальцев (39.5). Чуть-чуть уступил Артему Иван Якимушкин (+46,1), ставший четвертым.
Давос
Большунов стал вторым в спринте и возглавил общий зачет
Десятку также замкнули Денис Спицов (9-е место; +1:01.0) и Алексей Червоткин (10; +1.01.6).
- Днем ранее Большунов занял второе место в спринтерской гонке.
- Кубок мира-2020/21 продолжится индивидуальным и командным спринтами в Дрездене 19 и 20 декабря.
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