На лыжный этап Кубка мира в Давос не приехали норвежцы, шведы и финны. Казалось, Россия должна уверенно выигрывать все четыре гонки, но победа случилась только в последней – Александр Большунов выиграл коньковую пятнашку и закрепился в статусе лидера Кубка мира. Следом финишировали Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Главная сенсация этапа – американка Рози Бреннан: сперва она выиграла спринт, затем – коньковую десятку, причем в безумном стиле Терезы Йохауг. 32-летняя лыжница привезла Юлии Ступак (Белоруковой) 34 секунды, Наталье Непряевой – 44, Татьяне Сориной – 51. Между Ступак и Сориной расположилась еще одна американка – 22-летняя Хэйли Суирбал.

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По ходу дистанции, где Бреннан методично уничтожала соперниц на каждой отсечке, в голову неумолимо лезли параллели с предыдущим этапом в Руке. Там Татьяна Сорина в тесной контактной борьбе завоевала второе место многодневки и жутко возмутила скандинавских журналистов. Русская, которая никогда не бывала в очковой зоне дистанционной гонки! Наверняка это допинг. Точнее, не допинг – как объяснил Людвиг Холмберг из шведского издания Expessen, это несовершенство современной антидопинговой системы и тестов.

Рози Бреннан Фото: Getty Images

Ждем от Холмберга и его норвежского коллеги Эстена Сэтера из Dagbladet новые статьи о несовершенстве антидопинговой системы, только уже на примере Бреннан и Суирбал, а не Сориной? Или это другое? Скорее всего, другое. И мы не собираемся в чем-то обвинять американских спортсменок, которые готовились к гонкам и заслужили свои результаты. Мы просто сравним риторику скандинавских медиа сейчас и две недели назад.

«Прежде чем Бреннан добралась до вершины, она провела 100 стартов на Кубке мира, – впечатлен эксперт норвежского TV2 Оге Шинстад. – То, что она делает, совершенно потрясающе. Полминуты до второго места! Подиум Суирбал удивил не меньше, но американки очень хорошо тренировались».

Хэйли Суирбал и Рози Бреннан Фото: Getty Images

Сорина по логике скандинавов, значит, не тренировалась – или тренировалась из рук вон плохо. Именно поэтому ее успехи столь удивительны. Да и в 26 лет объяснить прорыв, конечно же, труднее, чем в 32. Ну и полминуты американского преимущества – это тоже не так подозрительно, как равная борьба бок о бок за второе место в исполнении русской спортсменки.

«Бреннан – лыжница с фантастическими способностями! – восторженно восклицал комментатор SVT Андерс Бломквист после спринта. – Я совершенно уверен, что она бы не выиграла в присутствии Швеции и Норвегии. Но как же здорово и приятно, что она это сделала!»

Со спринтом все еще интереснее, чем с дистанционной победой. Бреннан стояла на кубковом подиуме в эстафетах (5-километровый этап считается дистанционным), в пасьюте Руки показала третье чистое время и затем победила в Давосе – кажется, это абсолютно логично растущая прямая результатов именно на дистанции. В Швейцарии американка вышла на пик формы – а в Финляндии пик формы был у Сориной, которой нужно было закрепиться в составе команды.

Татьяна Сорина Фото: Imago

К тому же девушки из США всегда неплохо выступают именно в Давосе. Покидая Штаты на время сезона, сборная базируется на альпийских курортах и привыкает к высоте, да и в межсезонье на родине тоже готовится в горах. Год назад на коньковой десятке Давоса завоевала подиум Джесси Диггинс, в декабре 2018-го сама Бреннан была здесь шестой – а из той пятерки лучших в этот раз присутствовала только Диггинс. Так что успех Рози на дистанции хоть и немного неожиданный, но в целом закономерный.

А что не так со спринтом? Да в общем-то тоже ничего, если мыслить разумно. Лыжный спринт – непредсказуемая дисциплина, которая зависит от множества факторов: погоды, состояния трассы, готовности лыж, физической формы, состава соперников и даже случайности. Но если рассуждать категориями Сэтера и Холмберга, то все выглядит очень странно: в последние четыре года Бреннан занимала в спринтерском зачете 82-е, 54-е, 54-е и 35-е места. А в победной гонке она набрала в спринте больше кубковых очков (100) чем за четырехлетие. В принципе, довод ровно такой же, как отсутствие дистанционных баллов у Сориной.

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Хэйли Суирбал – вовсе из тех, кого принято называть темными лошадками. Она впервые появилась на Кубке мира в конце сезона-2018/19 на домашних заокеанских этапах, а очки набрала только на следующий год. Оборванный коронавирусный сезон Суирбал завершила 77-й в общем зачете, 59-й – в дистанционном и 75-й – в спринтерском. До Давоса Хэйли ни разу не была в топ-20 на дистанции – и вдруг третье место. Что это, Людвиг Холмберг? Несовершенство антидопинговой системы? Отсутствие скандинавок? Или все-таки то, чем прекрасен спорт?

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