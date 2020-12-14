Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сперва отказался от участия в этапах Кубка мира до католического Рождества, а затем национальная федерация сняла всю команду с «Тур де Ски». Йоханнес увидел по телевизору успехи Александра Большунова и выглядит расстроенным.

«Я не привык к отсутствию гонок по выходным. Мне снятся соревнования», – написал 24-летний лыжник.

Давос
🥇 Большунов, Мельниченко и Мальцев заняли весь подиум на 15 км
15 ЧАСОВ НАЗАД
  • В отсутствии Клебо Большунов в Давосе выиграл дистанционную гонку и стал вторым в спринте.
  • Также Александр вернул лидерство в общем зачете Кубка мира и оторвался на 141 очко.

«У Норвегии есть скрытые мотивы». Почему снятие с «Тур де Ски» – саботаж

Читай новости Eurosport в Viber

Давос
Большунов стал вторым в спринте и возглавил общий зачет
ВЧЕРА В 16:44
Лыжные гонки
Норвегия вслед за Клебо отказалась от гонок декабря. «Тур де Ски» под вопросом
01/12/2020 В 15:07