Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сперва отказался от участия в этапах Кубка мира до католического Рождества, а затем национальная федерация сняла всю команду с «Тур де Ски». Йоханнес увидел по телевизору успехи Александра Большунова и выглядит расстроенным.
«Я не привык к отсутствию гонок по выходным. Мне снятся соревнования», – написал 24-летний лыжник.
Давос
🥇 Большунов, Мельниченко и Мальцев заняли весь подиум на 15 км
- В отсутствии Клебо Большунов в Давосе выиграл дистанционную гонку и стал вторым в спринте.
- Также Александр вернул лидерство в общем зачете Кубка мира и оторвался на 141 очко.
Давос
Большунов стал вторым в спринте и возглавил общий зачет
Лыжные гонки
Норвегия вслед за Клебо отказалась от гонок декабря. «Тур де Ски» под вопросом