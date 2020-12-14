Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сперва отказался от участия в этапах Кубка мира до католического Рождества, а затем национальная федерация сняла всю команду с «Тур де Ски». Йоханнес увидел по телевизору успехи Александра Большунова и выглядит расстроенным.