Норвежский лыжник Эвен Нуртуг, младший брат Петтера Нуртуга, поделился ожиданиями накануне этапа Кубка мира в Давосе.
Нуртуг-младший заменил заболевшего Томаса Хелланда Ларсена в составе сборной Норвегии на спринт. За несколько дней до гонки у Эвена спросили, что страшнее: встретиться на трассе с Александром Терентьевым или получить вердикт от старшего брата, который работает экспертом на норвежском канале TV2.
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«Ха-ха, это забавный вопрос, на который трудно ответить. Петтер может быть ужасно жестоким после моих гонок. Я ожидаю, что его слова зрителям будут немного приукрашенными по сравнению с тем, что он скажет мне после гонки. Но я к этому привык, поэтому, наверное, больше всего боюсь Терентьева. То, что он показал в Руке, было настоящим безумием», – заявил Эвен Нуртуг.
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Источник: TV2
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