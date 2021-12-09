Лыжники переезжают с севера Европы в швейцарские горы – Давос ждет, несмотря на омикрон и отмену из-за него Универсиады в Люцерне. Слухи об отмене лыжного этапа тоже ходили, но не подтвердились – спортсмены всю неделю разминаются на одной из самых живописных трасс Европы и, наверное, мира.

Этап в Давосе традиционно будет полностью коньковым: в программе – спринтерские гонки и разделки на 10/15 километров. Спринт свободным стилем пройдет на Олимпийских играх, и лыжникам из России нужно отыгрываться за неудачу в Лиллехаммере, где ни один не попал в топ-6 лучших. Дистанционная гонка – также шанс реабилитироваться: неделю назад лучшим в этой дисциплине стал Алексей Червоткин, заняв четвертое место.

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В общем зачете Александр Большунов уступает 36 баллов Йоханнесу Клебо. Год назад он был вторым в спринте и первым на дистанции – но норвежцы не приехали в Швейцарию из-за боязни ковида. Два года назад Саша выступил менее успешно, зато Давос – излюбленное место Сергея Устюгова, где ему удается заезжать в топ-3 и даже побеждать.

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Александр Большунов Фото: Imago

Женская команда пока проходит сезон без личных подиумов – утешает победа в эстафете. Спринт свободным стилем не выглядит сильной стороной русских лыжниц, но разделка коньком – неплохие шансы для Татьяны Сориной, Натальи Непряевой и даже Вероники Степановой.

Состав сборной России

Как и практически всегда, ФЛГР не называла официальный состав на Давос – предположения можно делать по инсайдам, интервью тренеров и публикациям команды. Например, в Давосе тренируется талантливая 19-летняя юниорка Евгения Крупицкая – двукратная вице-чемпионка юниорского чемпионата мира. На пятерке коньком она финишировала вслед за Степановой, а в эстафете бежала второй этап.

«Я достаточно хорошо пробежала в Тёе (на Кубке России – Eurosport.ru), выиграла коньковую разделку. Это был важный старт, один из этапов отбора на юниорское первенство мира. Я показала хороший результат, тренеры в меня верят. Поэтому, наверное, и взяли в Давос. Я на полтора года младше Вероники, но ее история, конечно, вдохновляет. Появляется уверенность, что тоже что-то могу. Тем более сейчас наш спорт становится гораздо моложе. Фриде Карлссон – 22 года, норвежке Хелене Фоссесхолм – 20. Сильных спортсменок нашего возраста появляется очень много», – прокомментировала Евгения, которая, скорее всего, заменит Марию Истомину.

А интервью Юрия Бородавко намекает, что пропустить Давос может Устюгов, который в целом начал сезон очень хорошо – наконец избежав травм и болезней.

«На тренерском совете, еще в Руке, было принято такое решение: одного спортсмена меняют точно и смотрят еще на четырех человек: Мальцева, Устюгова, Червоткина и Якимушкина. И того из этой четверки, кто не попадает в топ-15, тоже меняют. Это настолько спорное решение… Но уж если мы его приняли, то должны ему следовать.

Другой вопрос, насколько оно верное и правильное, ведь Устюгов идет третьим в общем зачете КМ. И менять его на другого спортсмена? Мало ли что могло у него случиться на гонке здесь, из-за чего он не смог доехать. В эстафете он доказал, что находится в неплохой форме, смог навязать борьбу Клебо на финише. Сергей в порядке», – сказал коуч. Правда, кое-что он все-таки перепутал – в общем зачете Сергей идет только пятым.

Сергей Устюгов Фото: Imago

Расписание трансляций на Eurosport

11 декабря (суббота)

Спринт, конек, забеги на выбывание – 16:15 мск (Eurosport 2)

12 декабря (воскресенье)

15 км, конек, мужчины – 13:15 мск (Eurosport 2)

10 км, конек, женщины – 16:00 мск (Eurosport Player)

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