Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала эмоциональное обращение к болельщикам после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да – проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). 100 000 комментаторов могут написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» – именно они.

Ad

Если вы считаете по-другому, не тратьте энергию в спорах, просто сделайте так, чтобы все ваши родные, друзья, соседи и знакомые в ближайшие выходные смотрели именно лыжные гонки на этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Не все наши гонки «Матч ТВ» будет транслировать впрямую. Потому что биатлон популярнее, как уже было сказано. В ваших силах это изменить. Спасибо заранее», – написала Степанова в инстаграме.

Лыжные гонки «Сама должна понимать». Русские лыжницы недолюбливают Степанову? 20 ЧАСОВ НАЗАД

Вероника Степанова – новая звезда русских лыж. Но после эстафеты болельщики заметили, что в женской сборной недолюбливают 20-летнюю спортсменку . Неужели это правда?

В последнее время русские лыжники часто удивляют норвежцев – например, брат Петтера Нуртуга признался, что боится россиянина Александра Терентьева. И вот почему

Трансляции всех гонок на этапе Кубка мира в Давосе можно будет смотреть прямо на сайте Eurosport – включай лыжи и не огорчай Веронику Степанову.

Лиллехаммер «Ты точно русская?» Степанова удивила Йохауг английским языком 07/12/2021 В 11:34