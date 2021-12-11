Российский лыжник Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Давосе. У спортсмена легкое недомогание из-за простуды.

Пока неизвестно, примет ли Большунов участие в коньковой разделке на 15 км, которая состоится 12 декабря.

Ad

Давос Степанова: «Мы проиграли эстафету биатлонисткам» ВЧЕРА В 06:50

В женской сборной России недолюбливают Веронику Степанову ? Болельщики заметили неладное после победной эстафеты в Лилехаммере.

Давос Погоня за Клебо в ОЗ и новая юниорка в сборной. Все об этапе в Давосе ВЧЕРА В 16:40