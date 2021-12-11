Российский лыжник Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Давосе. У спортсмена легкое недомогание из-за простуды.
Пока неизвестно, примет ли Большунов участие в коньковой разделке на 15 км, которая состоится 12 декабря.
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Источник: «Матч ТВ».
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