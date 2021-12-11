Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты и 22,84 секунды. Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль – он отстал от победителя на 0,87 секунды. Ришар Жуве из Франции стал третьим, проиграв Клебо 1,23 секунды.
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Сергей Устюгов был единственным русским лыжником в финале спринта: Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Глеб Ретивых и Артем Мальцев – в четвертьфинале.
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Женщины в субботу в Давосе бежали коньковый спринт. Победителем гонки стала шведская лыжница Майя Дальквист – она преодолела дистанцию за 2 минуты и 43,89 секунды. Серебро с отставанием 0,34 секунды завоевала швейцарка Надин Фендрих. Анамария Лампич из Словении проиграла победительнице 0,74 секунды и стала третьей.
Российские лыжницы не сумели выйти в финал турнира – Наталья Непряева в своем полуфинале стала четвертой, Юлия Ступак – шестой.
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