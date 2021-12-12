В Норвегии оценили возвращение российского лыжника Сергея Устюгова на личный подиум: на этапе Кубка мира в Давосе он занял второе место в коньковом спринте вслед за Йоханнесом Клебо.

«Опасный человек на Олимпиаде», – написали журналисты VG Херман Фолвиг и Симон Несслер в заголовке материала по итогам гонки. Похожие слова произнес Клебо в микст-зоне.

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«Устюгов выглядит бодрее, чем когда-либо. На него интересно смотреть. Безусловно, он будет опасен в следующих гонках, и не в последнюю очередь на Олимпиаде – главном турнире этой зимы».

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«Он сильный, – заявил занявший четвертое место Эрик Валнес. – Я пытался дать ему отпор и в полуфинале, и в финале, но он ответил на все атаки. Он действительно силен. Этой зимой у него получается все: конек и классика, спринт и дистанция. Он универсал мирового класса».

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Сергей отказался от интервью для норвежцев по причине незнания английского языка, но с журналистами пообщался его немецкий тренер Маркус Крамер.

«Рад, что Устюгов вернулся на прежний уровень, он действительно в хорошей форме. Мы надеемся, что он покажет это и на Олимпиаде. Я работал с ним шесть лет. В последние годы ему было нелегко – в прошлом сезоне у него были проблемы с телом и коронавирус. Теперь лето получилось хорошим, с октября я видел, что он становится лучше и лучше. Четыре года назад он не смог поехать на Олимпиаду, а теперь я надеюсь, что в Пекине он сможет выступить так, как сегодня».

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