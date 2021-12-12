Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельного старта, которая состоялась на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Победил норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо с отставанием в 22,9 секунды. Устюгов проиграл победителю 27,2 секунды. Седьмым стал Артем Мальцев (+39,4), девятым – Иван Якимушкин (+52). На 11-13 местах расположились Денис Спицов, Александр Большунов и Андрей Мельниченко. Алексей Червоткин стал 17-м.

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